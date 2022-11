Libri: un Atlante delle curiosità geografiche

(di Francesco Bongarrà) (ANSA) - ROMA, 21 NOV - VITALI VITALIEV, ATLANTE DELLE CURIOSITA' GEOGRAFIGHE (JONGLEZ, EURO 25,00, PP. 224) Un paese che non esiste, un'isola che è spagnola per metà dell'anno e francese per l'altra metà, una camera d'albergo il cui letto è in Francia e il bagno in Svizzera, uno dei pochi territori non reclamati del pianeta, l'unico posto al mondo dove è possibile attraversare il confine trenta volte in trenta punti diversi in meno di venti minuti. Sono alcune delle più straordinarie stranezze della geografia svelate dal nuovo libro di edizioni Jonglez "Atlante delle curiosità geografiche", a cura di Vitali Vitaliev.

Sfogliando questo libro, corredato di mappe e approfondimenti tematici, sarà possibile imbattersi in un territorio che appartiene alla Norvegia ma le cui risorse naturali possono essere sfruttate da qualunque nazione, in una ferrovia in Germania che appartiene al Belgio ed, ancora, scovare una stupefacente exclave italiana nel cuore della Svizzera o l'unica organizzazione privata al mondo che ha i privilegi di una nazione. Non mancano, in questo originalissimo Atlante, uno Stato teocratico semi-indipendente dove l'ingresso è proibito alle donne e agli animali di sesso femminile, una stanza d'albergo a Londra che divenne territorio jugoslavo per un giorno perché il principe Alessandro II potesse nascere nel proprio Paese, e perfino una città che si riduce a un grattacielo di 14 piani, passando per la strada più lunga del mondo, una penisola negli USA accessibile solo dal Canada e una valle in Austria accessibile solo dalla Germania. Senza dimenticare la curiosità di scoprire dove circola uno dei treni più lunghi (e pesanti) del mondo: trainato da tre o quattro locomotive, può essere composto dai 200 ai 210 vagoni e la sua lunghezza può raggiungere i 2,5 km.

Il mondo, del resto, è pieno di anomalie geografiche poco conosciute che a volte generano tensioni diplomatiche, ma scoprire questi territori insoliti è anche fonte di infinita meraviglia. Anomalie che vengono tutte raccontate in un volume curioso, ricco di notizie e di belle immagini. (ANSA).