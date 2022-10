Nobel a Ernaux, L'Orma 'non potevamo ricevere regalo migliore'

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - L'Orma editore festeggia "commossa l'assegnazione del Premio Nobel per la letteratura ad Annie Ernaux, autrice simbolo del nostro catalogo". Lo dicono gli editori della casa editrice indipendente, con sede a Roma, che ha fatto scoprire in Italia la scrittrice, prima francese a vincere il prestigioso riconoscimento dell'Accademia di Svezia.

"Questa settimana celebriamo dieci anni dall'uscita dei nostri primi titoli: non potevamo ricevere un regalo migliore" sottolineano. "Fin dalla nostra fondazione abbiamo l'onore di pubblicare questa straordinaria scrittrice che con la sua opera ha contribuito a dar voce alla memoria dei dimenticati della Storia e alle lotte e alle rivendicazioni di intere generazioni di donne" spiega L'Orma. "In libri come Gli anni, Il posto e L'evento Ernaux ha trasformato in materia letteraria il proprio vissuto attraverso una lingua unica, 'piatta come la lama di un coltello', capace di parlare a milioni di lettrici e lettori" sottolinea l'editore per cui è in uscita, il 9 novembre 2022 il romanzo 'Il ragazzo', settimo libro della scrittrice pubblicato da L'Orma. (ANSA).