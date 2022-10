Beni culturali: restituita ristampa 'Canzoniere' di Petrarca

(ANSA) - GORIZIA, 04 OTT - I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno restituito oggi alla Biblioteca Statale Isontina di Gorizia un volume illecitamente sottratto: si tratta di un libro edito nel 1890, ristampa del celebre "Canzoniere" di Francesco Petrarca.

Il volume era stato recentemente sequestrato a un privato cittadino, residente nel capoluogo isontino, dai Carabinieri del Reparto dell'Arma specializzato nelle attività di prevenzione e repressione dei reati commessi ai danni del patrimonio culturale.

Il bene è stato riconsegnato al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia che ha portato all'individuazione e al recupero del volume a seguito del costante monitoraggio dei siti di e-commerce che i militari del Nucleo TPC di Udine svolgono quotidianamente per contrastare la commercializzazione di beni culturali di provenienza illecita. Il venditore, ritenuto inconsapevole della natura pubblica del bene culturale, che lo aveva di fatto ereditato dai discendenti di un lontano parente originario di Caporetto, oggi in Slovenia, è stato identificato e invitato a consegnare il libro antico. (ANSA).