Beppe Fenoglio, a ottobre una mostra con la Fondazione Ferrero

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Entra nel vivo la celebrazione del Centenario della nascita di Beppe Fenoglio con la terza stagione - dall'8 settembre al 31 dicembre - intitolata "I 23 giorni della Città di Alba" in omaggio alla raccolta di racconti che segnò l'esordio letterario dello scrittore. Tra gli appuntamenti principali la mostra, presso la Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero di Alba, "Canto le armi e l'uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio", a cura di Luca Bufano, uno dei maggiori studiosi dell'opera fenogliana, aperta al pubblico da sabato 15 ottobre all'8 gennaio 2023. Il 2 ottobre a San Benedetto Belbo verrà concessa a Fenoglio la cittadinanza onoraria postuma. Il programma è ricchissimo ed è sempre aggiornato sul sito del Centenario Fenogliano www.beppefenoglio22.it. Sabato 10 settembre alle ore 21 al Teatro Sociale G. Busca di Alba ci sarà lo spettacolo "QNCLPS - Questi Non Ce Li Possiamo Scordare.

Storie partigiane di quei ragazzi che si diedero alla macchia" con testi tratti da Beppe Fenoglio, Pietro Chiodi, Enzo Biagi, Emilio Sarzi Amadé, Italo Calvino e Giorgio Bocca. Il 24 settembre verrà presentata la prima fase del progetto 'Atlante Fenogliano' che mira alla realizzazione di un percorso digitale tale da permettere un nuovo modo di relazionarsi con le opere di Beppe Fenoglio. In questa prima fase è stata creata un'applicazione mobile, a breve disponibile per ios e Android, all'interno della quale saranno disponibili diversi itinerari fenogliani. Martedì 18 ottobre alle 21 al Teatro Sociale di Alba è la volta dello spettacolo teatrale "Un Giorno di Fuoco" con la regia di Gabriele Vacis e interpretato da Beppe Rosso. (ANSA).