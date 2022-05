Università: nasce a Bologna la nuova rivista Aldrovandiana

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Ulisse Aldrovandi - naturalista e docente in Logica, Filosofia e Filosofia naturale dell'Alma Mater Studiorum (Bologna 1522-1605), è nata la nuova rivista semestrale Aldrovandiana. Historical studies in natural history.

Aldrovandiana, di proprietà di Marco Beretta e Lucia Raggetti, docenti di storia della scienza presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Ateneo bolognese, sarà pubblicata dalla casa editrice Fondazione Bologna University Press (Bup). Massimiliano Cordeddu sarà il direttore responsabile.

Aldrovandiana è una rivista che pubblica contributi in italiano e in inglese, con particolare attenzione all'apparato iconografico, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna e della Società Italiana di Storia della Scienza (Siss).

Il nome di Ulisse Aldrovandi (1522-1605), non solo a Bologna - si spiega - richiama la passione e la curiosità universali per lo studio della natura. Fondatore di uno dei primi musei di storia naturale in Europa, con la sua opera di raccolta di informazioni, manoscritti, corrispondenza, libri e oggetti provenienti dall'Italia, dall'Europa e dal mondo intero ha inaugurato una delle stagioni più fiorenti per la storia naturale dalle sue origini nell'antichità. (ANSA).