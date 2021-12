Bologna ricorda Tondelli con 'passeggiata d'autore'

(ANSA) - BOLOGNA, 09 DIC - Una passeggiata d'autore attraverserà sabato 11 dicembre il centro storico di Bologna toccando alcuni luoghi cari allo scrittore correggese Pier Vittorio Tondelli, accompagnata dalla lettura di brani tratti da 'Altri libertini' e 'Camere separate'. E' il primo di due eventi programmati dal Settore Biblioteche del Comune di Bologna, insieme a Psicoatleti Asd e Fondazione Bottega Finzioni, in ricordo di 'Pvt, Pier Vittorio Tondelli. Tra parole, luoghi e fauna galattica': scrittore di culto della nuova generazione italiana degli anni Ottanta, curatore editoriale, saggista, giornalista e drammaturgo, morì a causa dell'Aids il 16 dicembre 1991, a soli 36 anni. A condurre la passeggiata, dalle 15, saranno Enrico Brizzi e Psicoatleti, l'associazione da lui fondata per riscoprire i grandi viaggi a piedi. Con loro, ospite speciale, Bebo de Lo Stato Sociale. La passeggiata si concluderà nella piazza coperta di Biblioteca Salaborsa, con le letture tratte dalle sue opere.

Mercoledì 15 dicembre, alle 18, sempre in Salaborsa si terrà invece un incontro promosso da Bottega Finzioni "per celebrare l'intellettuale cosmopolita che ha saputo raccontare i suoi tempi in modo lucido e perentorio, scolpendone personaggi, situazioni e atmosfere". Il racconto dei momenti salienti della sua vita sarà affidato ai ricordi delle persone a lui vicine nel periodo bolognese: da Roberto Grandi, docente al Dams negli anni in cui Tondelli frequentava quel corso di laurea, al regista teatrale Andrea Adriatico, da Maurizio Marinelli, con cui lo scrittore fondò la casa editrice Baskerville, all'hair stylist Marco Zanardi 'Orea Malià', a Piergiorgio Paterlini, amico fraterno dello scrittore e organizzatore dell'iniziativa 'Pier Vittorio Tondelli non era invidioso', prevista l'11 e il 12 dicembre a Reggio Emilia e Correggio. (ANSA).