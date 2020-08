Le Commari Edizioni, nuova casa editrice indipendente

Debutta una nuova casa editrice, Le Commari Edizioni, nata poco prima dell'emergenza Covid 19 per volontà di quattro vecchi amici, tutti romani. E' un'impresa a maggioranza femminile che sta portando avanti un progetto editoriale con un carattere ambientalista ed etico attraverso la piantumazione di essenze arboree con Treedom, la stampa solo su carta certificata PEFC e la pubblicazione di autori dimenticati e scrittori emergenti di qualità.

"Ogni volta che pubblicheremo un libro, pianteremo un albero. Tutti potranno seguire le varie fasi della crescita, l'albero sarà geolocalizzato e avrà una pagina online" spiegano le responsabili della casa editrice che vede amministratore Cristina Anichini, direttore editoriale Maria Corona Squitieri, responsabile marketing Simona Righi e alle relazioni esterne Stefano Quagliozzi.

Le Commari Edizioni, con sede in via Giulia, a Roma, ha scelto di non specializzarci in un solo genere e pubblicherà titoli di narrativa, dal thriller all'avventura e dal giallo al romanzo rosa; letteratura e diari di viaggio e montagna e libri per ragazzi young adult. La nuova casa editrice avrà una distribuzione indipendente e No Eap, cioè no editoria a pagamento.

I primi due titoli pubblicati sono 'Incontri' di Leila Baiardo, scrittrice sarda scomparsa lo scorso 28 maggio a 93 anni, poco conosciuta ma considerata da alcuni seconda a Grazia Deledda. Il 18 agosto a Castelsardo, in provincia di Sassari, paese natio della scrittrice, la Baiani verrà ricordata in un serata speciale e in ottobre 2020 Le Commari Edizioni pubblicheranno il suo romanzo 'Dies Illa', con prefazione di Toni Maraini. Per l'estate è uscito anche 'L'enigma dell'ermellino' di una scrittrice esordiente romana che si firma con lo pseudonimo di C.C. Omell. Una storia fantastica, alla stregua di Alice nel paese delle meraviglie, che ha per protagonisti due ragazzini che vivono un'avventura surreale interagendo con personaggi di dipinti famosi.

E all'attivo c'è anche il concorso letterario Le Commari per racconti, raccolte di racconti e romanzi inediti, che scadrà il 30 settembre 2020. Tutte le informazioni su https://lecommariedizioni.it/concorso/