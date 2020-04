Libri per bimbi e ragazzi nella Pasqua con lockdown

Albi per volare con la fantasia, pieni di domande per non smettere di interrogarci su quello che ci circonda o per affrontare e vincere le proprie paure, proposti da Mondadori Ragazzi. Tante sorprese online del topo-scrittore Geronimo Stilton. Lettere dell'aspirante astronauta Astrolinda ai personaggi che l'hanno ispirata a perseguire il suo sogno e mini enciclopedie Rizzoli per scoprire i versi degli animali. E poi la magia dei classici con una nuova edizione di Alice nel Paese delle meraviglie (Rizzoli) che le illustrazioni di Helen Oxenbury rendono attuale e moderna.

Nell'anomala Pasqua 2020, con il lockdown per la pandemia, non mancano le proposte editoriali per bambini e ragazzi, tra titoli da riscoprire e nuove edizioni ed ebook. Arriva anche una favola sul coronavirus, 'Il Tempo dei Colori ' (Vanda Edizioni) di Agnese Bizzarri che aiuta i bambini a immaginare di poter superare questa battaglia con la forza dei loro colori. Il libro è disponibile gratuitamente sul sito di Vanda.edizioni ed è abbinato al concorso Colora l'Italia, aperto fino al 30 aprile, che invita tutti i bimbi dai 5 agli 11 anni a illustrare la fiaba lasciando campo libero alla fantasia. Sul sito www.geronimostilton.it bambini e adulti potranno trovare diverse storie del topo-scrittore più amato dai ragazzi. Il piccolo libro della gentilezza, Il piccolo libro della terra, La gara dei supercuochi e Il tesoro di Rapa Nui , tutti Piemme, saranno disponibili gratuitamente in modalità sfogliabile per tuffarsi insieme a Geronimo in alcune delle sue rocambolesche avventure. Perfette per la Pasqua le avventure di un morbido coniglietto che con una squadra di giocattoli si cimenta nel dipingere le uova pasquali: è 'Salviamo la Pasqua!' (Jaca Book), scritto e illustrato dalla tedesca Friederike Rave che insegna ai più piccoli come l'unione faccia la forza.

A proposito di coniglietti imperdibile 'Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough' (Rizzoli), storia della vita di un coniglietto che valeva la pena di essere vissuta, di Rebecca Dautremer. Ebook gratuiti per i bambini e ragazzi, fino alla riapertura delle librerie proposti anche da Gallucci per "esercitare le sane abitudini" tra cui troviamo 'I racconti delle fate' di Carlo Collodi con disegni di Giuliano Ferri e 'Uno yankee alla corte di Re Artù' di Mark Twain con disegni di AntonGionata Ferrari. Sul sito della casa editrice anche videoletture tra cui 'Rime indovinelle' di Bruno Tognolini. Domande profonde e curiose, che invitano i bambini a meravigliarsi di fronte a ogni scoperta sono quelle proposte da Kari Anne Holt in 'Mi domando' (Mondadori). Ora disponibile anche sulla piattaforma Disney+, 'Stargirl' (Mondadori) di Jerry Spinelli, ormai un classico contemporaneo del grande autore per ragazzi sull'importanza dell'anticonformismo. In occasione del centenario torna anche l'indimenticabile veterinario che sa parlare con gli animali, 'Il viaggio del Dottor Dolittle' (Mondadori) di Hugh Lofting, in un'edizione arricchita dalle illustrazioni originali dell'autore. Per Rizzoli, un tuffo nella magia dei classici con la versione de 'Il Mago di Oz' di Sébastien Perez e le illustrazioni del parigino Benjamin Lacombe, ispirato alla storia e ai personaggi di Baum e una Mary Poppins come non l'avete mai vista nella versione del libro di Pamela Lyndon Travers con le illustrazioni di Lauren Child.

Il potere delle storie e dei classici risplende nella nuova edizione speciale a tiratura limitata per festeggiare i 10 anni di Oscar Junior che ripropone dieci classici del catalogo in una veste nuova, con copertine illustrate da Paolo d'Altan, che sfoderate e aperte diventano poster con percorsi di lettura tematici. Fra i titoli 'Il Barone rampante' di Italo Calvino e 'La famosa invasione degli Orsi in Sicilia' di Dino Buzzati. Sogno e realtà si mescolano nel prezioso 'Piccolo Giardino di Poesie' (Rizzoli) di Robert Louis Stevenson con le illustrazioni di Ilya Green, per i bambini dai 6 anni, in una collana in cui le illustrazioni raffinate degli artisti di oggi incontrano i testi dei grandi autori di ieri. Ispirato all'album illustrato 'Case così' (Donzelli) di Antonella Abbatiello,, vincitore del Premio nazionale Nati per leggere, anche un laboratorio a distanza dell'autrice e illustratrice del libro, per piccoli e grandi lettori, in cui disegnare una casa, la tua casa, e costruire insieme una grande città.