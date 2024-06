Zerocalcare resta al top della classifica generale del Giornale della Libreria

Zerocalcare con Quando muori resta a me (Bao Publishing) si conferma in testa alla classifica generale dei libri più venduti, tra il 20 maggio e il 16 giugno, del Giornale della Libreria. Fa un balzo al secondo posto, dalla nona posizione dello scorso mese, Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez di Selvaggia Lucarelli (PaperFirst). A completare il podio, dove è assente la narrativa, Quando inizia la felicità (Mondadori) del nomade digitale e influencer Gianluca Gotto. I tre titoli sono anche al primo posto della classifica settoriale rispettivamente di fumetti, saggistica e manualistica.

In quarta posizione Un animale selvaggio, (La nave di Teseo)di Joel Dicker che che resiste in cima alla classifica di narrativa straniera. Segue al quinto posto Che spasso! (Tunué) di Pera Toons , in risalita dall'ottava posizione del mese passato e secondo tra i fumetti.

Al sesto posto della Top Ten Maurizio De Giovanni con Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi), primo nella narrativa italiana. Seguono al settimo gradino La vita s'impara (Einaudi), il nuovo saggio di Corrado Augias, secondo nella classifica di saggistica; all'ottavo You like it darker (Sperling & Kupferl), la nuova raccolta di racconti di Stephen King, secondo della narrativa straniera, e al nono Gaza. Odio e amore per Israele (Feltrinelli), di Gad Lerner, terzo tra i saggi. Chiude la Top 10 Sulla pietra (Einaudi) di Fred Vargas, al terzo posto della classifica di narrativa straniera.

Ogni 4 settimane il Giornale della Libreria, testata dell'Associazione Italiana Editori, pubblica online l'elenco dei 100 libri più venduti e le classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica, manualistica e fumetti. Le prime 10 posizioni sono in libera consultazione, per le successive è necessario registrarsi gratuitamente a questo link: https://www.giornaledellalibreria.it/categorie/le-classifiche-19 .html.

