In libreria 'La via dell'equilibrio' di Antonella Viola

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - ANTONELLA VIOLA, 'LA VIA DELL'EQUILIBRIO' (FELTRINELLI, PP. 170, EURO 16) Vivere bene e a lungo? Si può, e il segreto è nel legame che esiste tra salute e sostenibilità, come spiega in questo saggio la scienziata e divulgatrice Antonella Viola, professoressa ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Padova.

'Distratti da rughe e capelli bianchi - scrive l'autrice - perdiamo di vista quello che invece conta davvero: invecchiare liberi da malattia. Siamo dunque pronti a spendere qualunque cifra per creme e prodotti miracolosi, persino a ricorrere alla medicina estetica, ma molto meno disposti a rallentare, a consumare meno, a prenderci del tempo per noi'.

La scienziata Viola esorta a diventare protagonisti di una nuova storia: quella in cui ognuno inizia a prendersi cura di sé, del prossimo e del pianeta. Parola d'ordine: 'equilibrio'.

Una vita sana va di pari passo con pratiche virtuose. No alla sedentarietà, sì a camminate: 'l'abitudine a utilizzare l'automobile per il minimo spostamento paralizza di traffico le nostre città, rende l'aria irrespirabile per molti giorni all'anno, causa problemi respiratori, cardiocircolatori, metabolici e nel tempo indebolisce i nostri muscoli e tutto il nostro corpo'.

Il nostro corpo è legato al pianeta: 'la spinta a vivere al di sopra delle nostre possibilità a dover acquistare sempre più oggetti che in realtà non ci servono, a poter sciare a Dubai o viaggiare con l'aereo privato, ci spinge a distruggere il pianeta e l'equilibrio delle nostre vite, a sacrificare sonno, salute, serenità e benessere'.

Viola sottolinea che 'il primo e forse più immediato punto di contatto tra longevità e ambiente sta nel fatto che tutti i ricercatori concordano nel ritenere le persone anziane come particolarmente vulnerabili di fronte ai problemi causati dal cambiamento climatico. Le condizioni climatiche estreme, i disastri ambientali con tutte le loro conseguenze, l'aumento del costo degli alimenti dovuto alla ridotta produttività o la comparsa di nuove malattie pesano maggiormente su quelle fasce di popolazione che sono più fragili e meno resilienti. E, causando nuova povertà, la crisi ambientale andrà ad aumentare la percentuale di futuri anziani malati e disabili'. Tra gli altri libri di Antonella Viola: 'Danzare nella tempesta' (2021) e 'Il sesso è (quasi) tutto' (2022). (ANSA).