Alla Cappella Sansevero Alessandro Haber legge versi di Tinti

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - L'attore Alessandro Haber è protagonista della video-performance Sanguinamenti, versi di Gabriele Tinti, registrata nella sala sotterranea della Cappella Sansevero a Napoli dove sono esposte le famose Macchine anatomiche realizzate nel diciottesimo secolo dal medico palermitano Giuseppe Salerno su ordine di Raimondo di Sangro settimo principe di Sansevero.

Il reading, che sarà trasmesso online da venerdì 9 giugno sui profili social del Museo, intende dare voce alle Macchine anatomiche, gli scheletri di un uomo e di una donna in posizione eretta, con il sistema arterovenoso scoperto e riprodotto nei minimi dettagli, tra le presenze più enigmatiche del complesso monumentale che ospita anche la famosa statua del Cristo velato.

Il progetto rientra nella serie di scritture descrittive di opere d'arte dello scrittore e poeta Gabriele Tinti che da anni compone poesie ispirate alle opere d'arte coinvolgendo importanti attori nei maggiori musei del mondo.

Nel maggio 2021 il museo Cappella Sansevero aveva già ospitato la poesia di Tinti interpretata in quell'occasione dal regista e attore Abel Ferrara per omaggiare, nella ricorrenza dei 250 anni dalla morte di Raimondo di Sangro, il capolavoro barocco del Cristo velato e il principe di Sansevero. (ANSA).