Morgana. La Madre di Murgia e Tagliaferri, online prima puntata

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - È online il primo episodio di Morgana. La Madre, la nuova stagione del podcast scritto a voce da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, con l'aiuto prezioso di Dario Nesci.

Le nuove Morgane di questa stagione saranno madri per scelta, per caso e a volte per errore: persone che hanno interpretato la maternità fuori dagli stereotipi rassicuranti e dai legami biologici.

"Abbiamo deciso di partire da quello che forse è il racconto più problematico, quello in cui tutto è mischiato - sottolineano Michela Murgia e Chiara Tagliaferri - Vogliamo far capire che da questo vortice può nascere qualcosa non di confuso, ma di nuovo.

Siamo curiose, non ci interessano i vecchi cliché, ci sembra che il mondo che ci si apre davanti abbia possibilità di più risposte, che ci si chieda di essere creative più di quanto siano state, e forse avrebbero voluto essere, le nostre madri in passato".

Il primo episodio della nuova serie è stato registrato al Salone internazionale del Libro di Torino 2023, appena concluso, nell'auditorium del Lingotto gremito di pubblico e salutato dalla standing ovation degli oltre 1500 presenti, che hanno partecipato al più imponente podcast live mai realizzato in Italia. Un record nel record: fino a oggi Morgana ha registrato oltre 6.5 milioni di download e rappresenta un punto di riferimento nel mondo del podcast italiano.

La prima puntata del podcast, online da oggi, è dedicata a Le madri delle House che nella New York di fine anni '60 hanno rivoluzionato la scena della ballroom contemporanea partendo dai drag contest. Uomini gay e donne transgender, nere e latine, si appropriano del nome di mother richiamando a sé i reietti della società etero-normata e rivendicando la maternità come esperienza non solo biologica ma anche culturale.

La nuova serie - un progetto firmato Storielibere e prodotto in collaborazione con Lavazza e Valentino - è un viaggio in cui le autrici scoperchiano un mondo che mostra alternative, tutte diverse, nel quale nessuna è una madre migliore o peggiore delle altre. (ANSA).