NapoliCittàLibro al via con dedica a Piero Angela

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - E' stata la Fanfara dei Carabinieri ad aprire la quarta edizione di NapoliCittàLibro - Salone del Libro e dell'Editoria (fino al 16 aprile, dalle 10.00 alle 20.00) organizzato dall'associazione Liber@Arte al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli. A presentare l'evento (150 appuntamenti, 100 editori, 30 laboratori per ragazzi), con una dedica a Piero Angela, sono stati Marina Walter (direttrice Commerciale Exclusive Campania Calabria Sicilia di Intesa Sanpaolo), Sergio Locoratolo (coordinatore Politiche culturali del Comune di Napoli), Luca Trapanese (assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli), Alessandro Polidoro, presidente associazione Liber@Arte e Rosario Bianco, vice presidente associazione Liber@Arte.

L'edizione è gemellata con la Feria Internacional del Libro de Calì (Columbia).

Subito affollato da tanti studenti, il salone che per il 2023 ha scelto il tema 'Tempeste', è realizzato con il contributo del Cepell - Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura e della Camera di Commercio di Napoli, il sostegno di Intesa Sanpaolo, il patrocino di Rai Campania e Comune di Napoli e la media partnership di Rai.

Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista, musicista jazz e pianista, viene ricordato in questi giorni nelle sale della Stazione Marittima anche con proiezioni di interviste e documentari in collaborazione con Rai Teche. Tra i materiali scelti la sua intervista a "Mezzanotte e dintorni" realizzata da Gigi Marzullo (1990), il documentario "Piero Angela: dal giornalismo alla scienza 1968 - 1981" (Rai Storia - 2018). Proposta anche un'intervista in cui ricorda la telefonata ricevuta nel 1968 dal direttore del Telegiornale dell'epoca, Fabiano Fabiani, e il suo lavoro svolto nel 1958-59 per documentare la guerra d'Algeria in Francia. (ANSA).