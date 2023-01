Il 2022 in dieci libri, da guerra in Ucraina a morte della Regina

La guerra in Ucraina, la morte della regina Elisabetta, la rivolta popolare in Iran, il cambiamento climatico. Per cosa ricorderemo l'anno che si è appena concluso? Per entrare nei fatti più importanti e approfondire quello che è accaduto nel 2022 il Libraccio ha stilato un elenco di dieci libri e consigli, anche da punti di vista alternativi.

Tra questi troviamo "Perché l'Ucraina" (Ponte alle Grazie) in cui Noam Chomsky delinea le cause dell'invasione russa, facendo riferimento anche a documenti riservati e dando al lettore un punto di vista diverso rispetto a quello di giornali e tv. In "Putin, L'ultimo zar. Da San Pietroburgo all'Ucraina" (Piemme) Nicolai Lilin ricostruisce la vita e l'ascesa politica di Putin che, da una misera casa popolare nel quartiere criminale di Leningrado, è arrivato alla poltrona presidenziale del Cremlino.

Tra i consigli del Libraccio anche "Elisabetta II 1926-2022.

L'ultima grande regina" (Mondadori) in cui Enrico Franceschini spiega perché dopo di lei verranno tre re e perché nessun monarca britannico ha regnato più a lungo. Il 2022 sarà ricordato anche come l'anno in cui il numero degli abitanti della Terra ha superato gli 8 miliardi. Per chi volesse capirne un po' di più sul ruolo svolto dai comportamenti demografici il libro perfetto è "Popolazione mondiale e sviluppo sostenibile.

Crescita, stagnazione e declino" (Il Mulino) di Aurora Angeli e Silvana Salvini.

Il caldo record, l'assenza di precipitazioni, la ritirata dei ghiacciai e fiumi in secca sono immagini che hanno caratterizzato l'anno appena finito. I passi necessari per evitare un disastro ambientale sul nostro pianeta vengono descritti in "Clima: come evitare un disastro. Le soluzioni di oggi, le sfide di domani" (La nave di Teseo) di Bill Gates.

Per capire la situazione in Iran dove da metà settembre sono iniziate le proteste contro un regime estremamente conservatore, a causa della morte di Mahsa Amini, arrestata e uccisa per aver indossato l'hijab in modo sbagliato, è sempre attuale "Leggere Lolita a Teheran" (Adelphi) di Azar Nafisi, best seller mondiale uscito nel 2003.

Nell'annus horribilis per i colossi della tecnologia Francesco Costa in "California" (Strade Blu Mondadori) spiega le ragioni di una crisi unica al mondo, mettendo in evidenza come queste non siano esclusivamente californiane.

Nell'anno in cui è stata eletta in Italia la prima donna, Giorgia Meloni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il libro di Lucia Annunziata "L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico" (Feltrinelli) approfondisce gli ultimi 10 anni della politica italiana con documenti e interviste inedite.

Il 2022 è stato un anno ricco di avvenimenti significativi anche dal punto di vista scientifico con tra gli eventi la pubblicazione della prima foto di un black hole al centro della Via Lattea.

Tra i titoli suggeriti "L' ombra di Einstein. Un buco nero, un gruppo di astronomi e la sfida per vedere l'invisibile" (Bollati Boringhieri) di Seth Fletcher che racconta la storia di quella prima immagine mostrata al mondo il 10 aprile 2019 da Sheperd S.

Doeleman.

Nell'anno in cui l'Argentina è diventata campione del mondo di calcio tra le letture spicca "La mano di Dio. Messico '86, storia della mia vittoria più grande"(Strade Blu Mondadori) di Diego Armando Maradona.