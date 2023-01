Ratzinger, esce postumo libro con riflessioni sul cristianesimo

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - A conclusione della sua vita il Papa emerito Benedetto XVI ha acconsentito a raccogliere in un saggio le sue ultime riflessioni su alcuni temi fondamentali della religione cristiana. Il saggio sarà pubblicato postumo da Mondadori con il titolo "Che cos'è il Cristianesimo. Quasi un testamento spirituale" e arriverà in libreria il 20 gennaio. Il libro contiene i testi scritti dal Papa emerito durante la sua permanenza nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano e alcuni saggi inediti.

Tra i molti temi presenti nel libro ritroviamo alcuni capisaldi del suo pensiero: l'importanza delle radici del cristianesimo, il dialogo tra le religioni, il rapporto tra cristiani ed ebrei. A questi argomenti se ne affiancano altri meno noti che mettono in luce la grande umanità di Papa Benedetto XVI come il suo grande amore per la natura e il forte legame con il nostro Paese dove Benedetto XVI ha trascorso gran parte della sua esistenza, pur senza scordare l'amore per la sua terra di origine.

Come dice il sottotitolo, il volume è quasi un testamento spirituale, dettato dalla sapienza del cuore di un maestro sempre rispettoso della fede dei semplici ma anche pronto al dialogo con gli uomini di buona volontà che ai credenti chiedono ragione della loro fede. (ANSA).