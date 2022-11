Jova Beach Party, esce il libro con fumetti di Teresa Cherubini

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - JOVA BEACH PARTY, LA LUCE NEI TUOI OCCHI, MONDADORI (PP 320, EURO 30) Arriva in libreria il 29 novembre il racconto del Jova Beach Party 'La luce nei tuoi occhi', con foto di Michele Lugaresi e un diario a fumetti di Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti. Il libro, pubblicato da Mondadori, è preordinabile su tutti gli store online dal 9 novembre, in concomitanza con l'uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali del nuovo singolo 'Se lo senti lo sai' (Capitol Records Italy) che anticipa 'Il Disco del Sole' in uscita il 9 dicembre, già disponibile in preorder.

"Questo 'album' di ricordi dell'estate 2022 è intitolato 'La luce nei tuoi occhi' perché è proprio quello che ho visto intorno a me in ognuna delle spiagge dove abbiamo portato Jova Beach Party. Ogni volta è stato così, un'esperienza tutta da rivivere sfogliando queste pagine" dice Lorenzo. Le parole di Jovanotti, insieme alle fotografie di Michele Lugaresi, fotografo e regista che da anni collabora con Lorenzo, e il diario a fumetti di Teresa Cherubini, sintetizzano in questo libro pieno di vita la filosofia che anima il Jova Beach Party, la più grande festa musicale in Italia. L'energia è la stessa della musica di Jovanotti ed è anche l'incarnazione del "Jova pensiero": un modo alternativo di vedere il mondo, di far incontrare e dialogare stili musicali diversi, artisti di ogni genere e idee creative, per celebrare sul palco, così come fra queste pagine, il sole, l'energia e la bellezza della vita.

Come scrive Lorenzo nel libro, "il Jova Beach Party è un'idea, una cosa che sta nell'aria, una mappa, una musica, un ricordo, un desiderio, una follia collettiva. È la costruzione temporanea di una realtà parallela per lasciarsi andare e sentirsi vivi dentro a un flusso ritmico immersi negli elementi, per meravigliarsi di se stessi". (ANSA).