Duran Duran, in libreria la nuova biografia

"Please please tell me now. La storia dei Duran Duran" è la nuova biografia della band inglese dal 9 ottobre in libreria, pubblicata in Italia da Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Il libro firmato dal giornalista statunitense Stephen Davis, attraverso interviste ai membri del gruppo, amici e collaboratori, ricostruisce dettagliatamente la loro storia dagli esordi nel 1978 fino ai giorni nostri. John Taylor, Nick Rhodes, Roger Taylor, Andy Taylor e Simon Le Bon raccontano di come siano diventati una delle rock band più influenti del pianeta, con oltre cento milioni di dischi in tutto il mondo.

Se la musica li ha consacrati come i più significativi rappresentanti del movimento new romantic tra new wave e synth pop, non meno sono diventati un'icona degli Anni '80 grazie al look appariscente e al pionieristico presidio dei mass media.

Tra i primi a intuire le potenzialità di videoclip e remix, hanno firmato hit generazionali come "Hungry Like the Wolf", "Girls on Film", "Rio", "Save a Prayer" e "A View to A kill".

