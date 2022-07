'Indice verde', spunti di narrativa ambientale degli studenti

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - 'INDICE VERDE. SPUNTI DI NARRATIVA AMBIENTALE' (EDIZIONI SANTA CATERINA, PP 68, EURO 10, 222 COPIE NUMERATE).

Si chiama 'Indice verde. Spunti di narrativa ambientale' il libro-antologia che invita alla lettura di romanzi di oggi sui temi della natura e della sostenibilità, da Amitav Ghosh a Cormac McCharty, curato da studenti dell'Università di Pavia all'interno del progetto "Read2Green" di Legambiente Lombardia e Collegio universitario S. Caterina da Siena, con il supporto di Fondazione Cariplo.

L'obiettivo è quello di incrementare iniziative e campagne di educazione alla lettura con un focus sui temi ambientali.

Pubblicato dalle Edizioni Santa Caterina su carta ecologica ricavata dalle alghe, in 222 copie numerate, con presentazione di Roberto Cicala, il libro propone titoli verdi dalla parte dei lettori più piccoli, da Sepulveda a Dr. Seuss o che si soffermano su quando la natura è protagonista, da Calvino a Cognetti; sui cambiamenti climatici, da Ghosh a Barbascura X; sulla climate fiction e tra ecomafia e inquinamento, da Lunde a Lucarelli.

"L'attenzione dei lettori sta cambiando, come rivelano le classifiche di vendita e l'introduzione fin dai banchi di scuola degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dall'Onu, istituzionalizzando un impegno di molti, a partire da associazioni come Legambiente e Wwf fino a testimonial come Greta Thunberg e Papa Francesco, che nella sua Laudato si' sostiene che non ci sono due crisi separate, una ambientale e l'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale" scrive Cicala nella presentazione.

Nella premessa Giovanna Torre e Simona Colombo ribadiscono che "i dati Istat dell'anno scorso dicono che in Italia si legge poco: scende, infatti, al 56% la percentuale di lettori dai 15 ai 75 anni. Da qui il progetto Read2Green che ha come slogan 'Leggere, ascoltare, fare'". (ANSA).