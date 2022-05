Vicino/lontano, premio Terzani a McCann "contro trappola odio"

(ANSA) - UDINE, 13 MAG - "Uscire dalla trappola dell'odio, imparare a condividere quest'unica Terra e a viverci in pace: lo dobbiamo fare tutti, mentre l'orrore della guerra bussa di nuovo alle porte d'Europa. E Colum McCann, con il romanzo "Apeirogon" (Feltrinelli), su questo ci regala una speranza". Lo ha detto oggi Angela Terzani Staude, presidente di giuria del Premio Terzani che il 14 maggio sarà consegnato allo scrittore statunitense Colum McCann, vincitore della 18/a edizione, nell'ambito del festival vicino/lontano. Bestseller in 35 Paesi, l'autore dialogherà con il giornalista Andrea Filippi, in una serata-evento scandita dalle musiche dei Radiodervish. "Colum McCann, attraverso 'Apeirogon' - ha proseguito Angela Terzani - indica la necessità di una nuova consapevolezza: in un mondo dominato dal caos, abbiamo il dovere di abbracciare la confusione, ma dobbiamo farlo insieme, e dobbiamo farlo subito". A vicino/lontano si parlerà di Tiziano Terzani il 15 maggio anche attraverso la presentazione in anteprima nazionale a Udine, di "Fine/inizio", edizione essenziale di uno dei libri più amati del grande viaggiatore e reporter toscano, "La fine è il mio inizio". La nuova versione ridotta è appena uscita per Tea Edizioni a cura di Folco Terzani, figlio di Tiziano, che dialogherà al festival con Àlen Loreti. Il filo rosso del libro è il rapporto tra un padre e un figlio alle prese "con le domande che pesano e le risposte che contano nella vita". "Mio padre mi ha insegnato come si vive e come si muore - ha spiegato Folco Terzani - mi ha indicato come essere al timone della propria esistenza con coraggio, autonomia e fantasia, mettersi in viaggio per ripartire con spirito aperto e libero, è fattibile per tutti fare una vera vita, una vita in cui sei tu e ti riconosci". (ANSA).