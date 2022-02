ANSA/Libri: Lillo "Posaman" diventa fumetto con 50 supereroi

(di Manuel Scordo) (ANSA) - CAGLIARI, 08 FEB - LILLO, POSAMAN E FRIENDS (Rizzoli, pp. 144, 17 euro).

Un supereroe con il potere di mettersi in posa, un altro che sa solamente lanciarsi in mezzo alla battaglia, creando più problemi che soluzioni, una supereroina che parla con le vongole e un altro ancora che al il potere di spoilerare i finali dei film. Sono solo alcuni dei 50 supereroi partoriti dalla mente di Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, comico e attore del celebre duo Lillo & Greg reduce dal successo di "LOL - Chi ride è fuori", serie tv su Prime Video, raccolti nel volume illustrato "Posaman & friends" in uscita oggi in tutte le librerie.

Posaman è proprio l'alter ego supereroistico che Lillo ha portato in scena durante le puntate di LOL che nel volume, insieme agli altri personaggi, è stato disegnato dal fumettista sardo Luca Usai, matita al lavoro da tempo per la Disney. I colori sono opera di Alessandro Costa, mentre la copertina pittorica è stata realizzata da Gabriele Dell'Otto, noto disegnatore al lavoro per Marvel e Dc Comics.

"Avevo già lavorato con Lillo nel 2011 e nel 2012 realizzando un fumetto su Normalman - racconta all'ANSA il disegnatore di Guspini - lo scorso anno è arrivata l'idea di questo volume. Che è quella di inventare dei supereroe italiani con caratteristiche comiche e scanzonate. Lillo mi ha fornito le descrizioni dei personaggi e quali erano i loro super poteri, con alcune specifiche ben precise, e io ho realizzato i disegni. Nel libro - spiega il fumettista - ci sono 50 supereroi con le loro genesi e descrizioni dei poteri, in alcuni casi ci sono anche pagine a fumetti con le loro azioni". "La cosa divertente di questo libro - sottolinea - è che le categorie dei supereroi sono come quelli dei comics famosi: ci sono i mutanti con poteri straordinari, come possono essere gli X-Men, quelli che vengono da altri pianeti, come Superman, e quelli che invece non hanno poteri ma sono riusciti a inventare gadget particolari come Batman".

Ed ecco che accanto a Posamen sfileranno personaggi come Capitan Sutri, che ha messo la sua forza al servizio dei contadini viterbesi; Ugo Magneto, che come il famoso personaggio Marvel attira i magneti, ma lui invece non sa controllarli; e Zizzania, che fingendosi inquilina di palazzine si infila nelle riunioni di condominio per aizzare i presenti.

Luca Usai ha iniziato a lavorare a settembre e finito di creare graficamente i personaggi a dicembre. "Sono stato molto felice di lavorare ancora con Lillo - confessa - sono in sintonia con la sua comicità e lo seguo da sempre". (ANSA).