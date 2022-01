'Storie di numeri', s'inaugura nuova serie Il Mulino

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - GIULIO BUSI, UNO. IL BATTITO INVISIBILE (IL MULINO, PP.156, 13 EURO).

Con 'Uno. Il battito invisibile' di Giulio Busi si inaugura la nuova serie del Mulino 'Storie di numeri', curata da Umberto Bottazzini, vincitore nel 2006 del Premio Pitagora per la divulgazione matematica, fellow dell'American Mathematical Society che nel 2015 gli ha attribuito il Whiteman Memorial Prize.

Dal mito greco alla storia di ogni civiltà, da sempre i numeri sono la misura del cammino umano. Numeri non solo per contare ma ricchi di storie che vogliono essere raccontate. Come le incredibili avventure delle api capaci di comprendere lo zero, le vicende dell'uno eterno e immutabile o quelle della pluralità promiscua e della caducità che comincia con il due. E poi dell'ubiquità del tre nella cultura e nelle religioni, di quartetti e orologi interni che battono i ritmi della musica, delle suggestioni alchemiche e magiche che circondano il cinque, e della perfezione del sei, dell'inesauribile cammino ermeneutico percorso dal sette, degli ottagoni delle tombe imperiali romane e dei battisteri cristiani, di nove storie tra bellezza, scienza e fantasia e della pervasività del dieci e del dodici. Infine delle superstizioni dei numeri, del grattacielo di racconti generati dal cento.

Ogni libro della serie è dedicato a un numero e ogni numero è l'occasione per invitare il lettore a guardare da una prospettiva originale temi e aspetti del mondo della cultura, attraverso racconti e suggestioni provenienti dalla filosofia e dalla teologia, dalla psicologia, dalla letteratura, dalla musica e dall'arte. "Eccelsa tra le invenzioni che Prometeo ha regalato agli uomini": così Eschilo dice del numero.

In 'Uno. Il battito invisibile' - che sarà presentato il 20 gennaio alle 18 in live streaming sul sito www.mulino.it e sui canali social della casa editrice - Giulio Busi, esperto di mistica ebraica e di storia rinascimentale, insegnante di Giudaistica alla Freie Universität di Berlino, ci mostra come questo numero sia stupore, incompletezza. E soprattutto mistero che l'autore ci racconta attraverso vecchie storie bibliche, sogni di mistici, saggezza indiana, inquietudini dei filosofi greci, poesia del Novecento, ma anche attraverso l'amore, la musica e l'arte.

Gli altri titoli in uscita nel 2022 sono 'Cento. Un grattacielo di racconti' di Marco Antonio Bazzocchi e 'Sette. Le avventure di un simbolo' di Elena Loewenthal. (ANSA).