Premio Mastercard Letteratura 2021, le opere candidate

E' stata selezionata la prima rosa di 12 opere candidate al Premio Mastercard Letteratura 2021, con 3 titoli ex aequo, e di 5 opere per il Premio Mastercard Letteratura Esordienti. La giuria, presieduta da Emanuele Trevi e composta scrittori, critici letterari e esponenti del mondo letterario, ha selezionato le opere tra le oltre 90 candidature ricevute. I premi Mastercad sono dedicati alla narrativa e sostenuti da Mastercard con l'obiettivo di essere vicini agli italiani che condividono la passione per i libri e la promozione di progetti solidali con un raddoppio del valore del riconoscimento per i progetti solidali.

Ecco le opere per il Premio Mastercard Letteratura: Eraldo Affinati, 'Il vangelo degli angeli' (HarperCollins Italia); Marco Balzano 'Quando tornerò' (Einaudi); Mario Desiati, 'Spatriati' (Einaudi); Antonio Franchini, 'Il vecchio lottatore'( NNEditore); Lisa Ginzburg, 'Cara pace' (Ponte alle Grazie); Nicola Lagioia, 'La città dei vivi' (Einaudi); Gaia Manzini, 'Nessuna parola dice di noi', Bompiani; Paolo Nori, 'Sanguina ancora' (Mondadori); Romana Petri, 'Cuore di furia' (Marsilio); Claudio Piersanti, 'Quel maledetto Vronskij'(Rizzoli); Giampiero Rigosi, 'Ciao vita' (La nave di Teseo) ed Elisa Ruotolo, 'Quel luogo a me proibito' (Feltrinelli).

Queste le opere per il Premio Mastercard Letteratura Esordienti: Alessandra Gambetti, 'La vita che conoscevo' (Atlantide); Massimo Gezzi, 'Le stelle vicine' (Bollati Boringhieri); Paolo Milone, 'L'arte di legare le persone' (Einaudi); Giovanni Spadaccini, 'Compro libri anche in grandi quantità' (Utet) e Alice Urciuolo, 'Adorazione' (66thand2nd).

La giuria si riunirà nuovamente per selezionare la cinquina finalista al Premio Mastercard Letteratura e la terna del Premio Mastercard Letteratura Esordienti, che verranno comunicate a metà novembre 2021. La proclamazione dei vincitori si terrà il 4 dicembre 2021 Al vincitore del Premio Mastercard Letteratura, sarà assegnato un premio del valore di 10.000 euro. Gli verrà poi attribuito un ulteriore riconoscimento da destinare a progetti di solidarietà, del valore di 100.000 euro, novità assoluta dell'edizione 2021 che vede questo premio raddoppiato.

All'opera vincitrice del Premio Mastercard Letteratura - Esordienti verrà attribuito un premio in denaro del valore di 3.000 euro, e verrà inoltre dato un contributo di 3.500 euro per la traduzione dell'opera in una lingua straniera.

Tutte le informazioni sul sito premiomastercardletteratura.com a favore di chi ne ha più bisogno. (ANSA).