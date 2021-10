A Parma il 23 e 24/10 il primo evento live di 'Domani'

(ANSA) - BOLOGNA, 18 OTT - Nato durante la pandemia, il quotidiano 'Domani' è pronto a 'dialogare' con i suoi elettori nel primo evento dal vivo dalla sua fondazione. Il 'live' andrà in scena - sabato 23 e domenica 24 - all'Auditorium Paganini di Parma, scelta in qualità del suo ruolo di capitale italiana della Cultura 2020-2021. Sul palco, nella due giorni parmigiana, si alterneranno esponenti del governo e della politica, scrittrici e scrittori, influencer, artisti. Tra i diversi appuntamenti in cartellone si discuterà di quello che succede a sinistra con Elly Schlein, vicepresidente dell'Emilia-Romagna, e con il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, mentre il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani sarà chiamato a spiegare chi pagherà il costo della svolta verde. Nella città emiliana, ancora, il ministro della Giustizia, Marta Cartabia discuterà dell'inchiesta del quotidiano sulla vicenda del carcere di Santa Maria Capua Vetere e delle sue riforme in materia di giustizia e Vincenzo Amendola, sottosegretario con delega agli Affari europei, su quel che può fare l'Italia nel contesto europeo e internazionale attuale. Protagonisti della kermesse, poi, il conduttore di 'Presadiretta' Riccardo Iacona; i disegnatori Sergio Staino, creatore del celebre 'Bobo' e Gianluca Costantini, illustratore di 'Domani' che ha messo il suo tratto al servizio di cause come quella per la liberazione di Patrick Zaki; gli scrittori Paolo Nori - che racconterà Parma -, Ugo Cornia, Jonathan Bazzi , Tiziano Scarpa, Alessandro Piperno e Camilla "Camihawke" Boniardi. Le due serate saranno chiuse dallo spettacolo 'Tornare sulla luna' di Marco Paolini, sabato, e dalla presentazione del libro "L'uomo ricco sono io", con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri.

A Parma anche l'editore di Domani, Carlo De Benedetti, e il presidente della società editoriale, Antonio Campo Dall'Orto che faranno il loro bilancio del primo anno del quotidiano. (ANSA).