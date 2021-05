Inchiostro di carta, in libro 40 anni di immagini di Igort

IGORT, INCHIOSTRO SU CARTA. ARTBOOK(OBLOMOV, PP 176, EURO 30,00).

Le immagini create in oltre quarant'anni da Igort, uno tra i più amati autori del fumetto internazionale, sono state raccolte e vengono presentate in maniera organica per la prima volta nel libro 'Inchiostro su carta. Artbook', che esce il 27 maggio per Oblomov Edizioni.

E' un viaggio fantastico tra le illustrazioni e le storie che hanno fatto di Igort, nome d'arte di Igor Tuveri, il capitano di lungo corso del fumetto europeo.

Sono Immagini che hanno attraversato i confini e il tempo, pubblicate dal 'New Yorker', da 'Vanity', 'Métal Hurlant' o 'L'Écho des Savanes'; in Giappone da Hon Hon Do e Kodansha; in Italia da Einaudi, Feltrinelli, Giunti, Mondadori, Rizzoli per non parlare di case editrici specializzate in libri disegnati o a fumetti come Coconino Press e Oblomov e dell'uscita su tanti quotidiani da 'Il Corriere della Sera' a 'La Repubblica', 'La Stampa', 'Il Fatto Quotidiano'.

'Inchiostro su carta', in uscita anche in Francia per la Ici Même, è un libro prezioso, una mappa per capire come è cambiato il nostro immaginario, un racconto-riflessione su come si costruiscono e su che cosa significa, oggi, rappresentare.

Autore prolifico di graphic novel pluripremiati, regista, illustratore ed editore, Igort è anche autore di racconti, romanzi e musiche. È stato il primo occidentale a disegnare un manga in Giappone e ha pubblicato su tutte le più prestigiose riviste italiane e internazionali. Ha debuttato alla regia con il film pluripremiato "5 è il numero perfetto", tratto dall'omonimo fumetto. Tra i numerosi riconoscimenti, la premiazione al Comicon come migliore disegnatore del 2016, a Lucca Comics come migliore autore 2016, il Premio Napoli per la diffusione della cultura italiana e il Premio Romics alla carriera 2017. (ANSA).