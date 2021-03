Michael Connelly a NebbiaGialla Suzzara Noir Festival

Torna il NebbiaGialla Suzzara Noir Festival e festeggia la 15/ma edizione, il 17 e 18 aprile, con Michael Connelly che nel giorno d'apertura presenterà in streaming alle 20.00 il nuovo romanzo 'La legge dell'innocenza' (Piemme). La manifestazione, dedicata alla letteratura gialla, a causa dell'emergenza sanitaria si svolgerà interamente online sul sito www.nebbiagialla.eu e sulle pagine Facebook del Festival e di MilanoNera.

Nato da un'idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi, con il contributo del Comune di Suzzara, in provincia di Mantova, e di Piazzalunga Cultura, il Festival vedrà in due giorni la partecipazione di oltre trenta scrittori tra i quali Massimo Carlotto, Maurizio De Giovanni, Marcello Simoni, Francesco Carofiglio, Barbara Baraldi, Gabriella Genisi, Marina Di Guardo, Rosa Teruzzi. E ancora Chiara Marchelli, Stefano Tura, Andrea Vitali, Valerio Varesi. Il Festival promuove anche l'assegnazione del 'Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca' per romanzi editi, del 'Premio NebbiaGialla per racconti inediti', realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori e del 'Premio NebbiaGialla per romanzi inediti', in collaborazione con la casa editrice Laurana - Calibro 9. Le premiazioni avranno luogo a settembre 2021.