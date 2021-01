Cerimonia premio Nonino slitta a gennaio 2022

(ANSA) - TRIESTE, 26 GEN - Slitta a gennaio 2022 la cerimonia di consegna del Premio Nonino, inizialmente prevista per il 30 gennaio 2021. Lo annunciano gli organizzatori, spiegando che la decisione è stata unanime, "vista l'emergenza sanitaria che impedisce incontri reali e concreti".

"Una componente essenziale del Premio Nonino - motivano in una nota - consiste proprio nell'incontro reale tra giurati, premiati, ospiti da sempre così vivacemente appassionati di trovarsi insieme, di avvicinare concretamente gli autori e le personalità premiate per condividere i valori per cui è nato il premio. Abbiamo perciò unanimemente deciso di posticipare l'evento a sabato 29 gennaio 2022 piuttosto che inevitabilmente impoverirlo nell'incontro virtuale online, sempre impari all'incontro reale e concreto e in particolare al Premio e al suo spirito".

Nel frattempo, rendono noto gli organizzatori, la Giuria si arricchisce di due nuovi componenti: Suad Amiry architetto e scrittrice palestinese, e Giorgio Agamben, filosofo e scrittore.

Sabato 30 gennaio, alle 11.30, data in cui si sarebbe dovuta tenere la cerimonia di assegnazione dei premi, la famiglia Nonino insieme ai giurati e ad alcuni già premi Nonino diffonderà dal sito del Premio premio.grappanonino.it/ e dai canali social @grappanonino un video messaggio agli Amici del Premio che desiderano essere insieme "in Spirito" in attesa di ritrovarsi a gennaio 2022. (ANSA).