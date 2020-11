Le ricette di Antonella Clerici in 'E' sempre mezzogiorno'

ANTONELLA CLERICI, È SEMPRE MEZZOGIORNO (RAI LIBRI, euro 18). Antonella Clerici ci porta al grande tavolo della sua cucina per condividere ricette e storie di famiglia, fatte di cibo semplice e genuino, coltivato nel rispetto dell'ambiente e secondo la tradizione italiana, con 'E' sempre mezzogiorno', il suo nuovo libro che esce in libreria e negli store digitali il 30 novembre per Rai Libri.

Oltre 100 ricette, alcune delle quali regalate da chef o dagli amici di una vita, gli stessi che accompagnano il lungo sodalizio di Antonella con la grande cucina d'autore.

"Con questo libro vi porto nella mia cucina a guardare il passaggio delle stagioni, vi invito alla mia tavola per una cena in compagnia degli amici di sempre, con sapori genuini e ricette di famiglia. Vi apro la mia casa e la mia dispensa per raccontarvi un po' di storie, come siamo abituati a fare da sempre noi italiani, che a tavola abbiamo costruito un pezzo del nostro Paese, perché il cibo non è solo il piacere del gusto, ma anche la consapevolezza delle proprie radici" spiega la Clerici.

Impasti per il pane, paste fresche e secche e l'immancabile riso, cavallo di battaglia, e poi i sapori dell'orto, le ricette 'furbe', fatte con quel che avanza e i grandi classici da portare in tavola nei pranzi di famiglia o nei giorni di festa.

E, per finire in bellezza, una carrellata di dolci: la torta di mele e il ciambellone, le crostate di frutta e i biscotti.

Un'ode alla terra, alla cucina e alla convivialità, all'insegna dei valori responsabili e dell'amore per il territorio. Oltre le vetrate di casa c'è il bosco, per ricordarci che siamo tutt'uno con il mondo che abitiamo e che dobbiamo preservarlo per le future generazioni, con azioni sostenibili che cominciano dal rapporto quotidiano con il cibo.

(ANSA).