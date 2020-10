I 20 anni di Mondadoristore.it, 40 mln di visite nel 2020

Compie 20 anni Mondadoristore.it, il sito di e-commerce delle librerie Mondadori, e li festeggia con iniziative, promozioni, eventi digitali e con un record di 40 milioni di visite stimate nel 2020. Tra i videomessaggi di auguri, sui profili social di Mondadori Store, quelli di Piero Armenti, Silvia Avallone, Federica Bosco, Glenn Cooper, Andrea De Carlo, Gordon.

Nato nel 2000 con un'offerta dedicata esclusivamente ai libri, Mondadoristore.it è stato tra i pionieri del retail online. Oggi è uno dei principali media store sul web, con un vasto assortimento che spazia dai libri alla musica, ai film, alla cartoleria e agli eReader.

"Siamo stati tra i primi player del mercato italiano ad affiancare l'e-commerce alle librerie presenti sul territorio: un'attività che ci ha consentito di ampliare i canali di vendita della nostra rete, affermando rapidamente la presenza di Mondadori Store anche online" ha detto Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail. "Da sempre attenti alle evoluzioni delle abitudini di acquisto, negli anni abbiamo sviluppato diversi servizi integrati che uniscono il mondo online di Mondadori Store a quello degli oltre 550 store fisici, per portare la nostra proposta ai lettori in ogni momento. Un servizio che mai come in questo periodo si è rivelato essenziale per mantenere la relazione tra il pubblico e le librerie, con visite sul sito cresciute a tripla cifra durante i mesi del lockdown rispetto allo scorso anno, e un record di oltre 40 milioni di visite stimate per il 2020" sottolinea Perna.

In questi 20 anni il team di Mondadoristore.it ha risposto alle sfide dell'innovazione creando format originali e di successo, accanto a nuovi servizi: dai primi casi editoriali sul web, alle più recenti tendenze musicali come il Korean Pop.

Per festeggiare i 20 anni, a partire da oggi e per venti giorni, Mondadoristore.it offre la spedizione gratuita su tutti gli acquisti effettuati e sconti eccezionali sui libri, bestseller della categoria musica e film e su una selezione di idee regalo. In più, in arrivo nuovi eventi online, tra cui Francesco Sole, per esclusive chat room con i lettori.

L'iniziativa è accompagnata da una campagna di comunicazione con il claim "Click e a capo" che coinvolge web, social, dem, radio e in store. (ANSA).