ReWriters, nuova collana e mag-book diventa hub culturale

ReWriters, il movimento culturale interamente diretto da donne: Annalisa Nicastro, Vera Risi, Eugenia Romanelli, cresce e inaugura una collana editoriale indipendente. La nuova iniziativa prende il via con il terzo numero del mag-book mensile di ReWriters pronta ad accogliere il contributo di nuovi giornalisti, autori, musicisti e artisti a tutto campo "per la creazione di uno spazio di condivisione comune del pensiero critico, un vero e proprio hub culturale, in cui proporre e costruire collettivamente nuovi orizzonti di senso". Tra i grandi nomi che hanno contribuito alla stesura dei contenuti della collana editoriale Gianrico Carofiglio, Vinicio Capossela, Piero Pelù, Michele Serra e Giovanna Melandri.

Proprio come gli hub dei porti e degli aeroporti, ReWriters si pone al centro del "traffico" dei pensieri, dei movimenti e delle critiche che animano il panorama culturale nazionale per raccogliere e dare cittadinanza, sia nel blog sia nel mag-book, a un pluralismo di visioni sul mondo.

Il terzo numero del mag-book mensile di Rewriters è disponibile in questi giorni con una nuova copertina-opera d'arte del duo Sten Lex, e numerosi approfondimenti e nuovi punti di vista, con la partecipazione di tante nuove firme tra cui: Roberto Cotroneo, Giancarlo De Cataldo, David Riondino, Luca Beatrice, Bruno Arpaia, Aisha Cerami, Patrizio Ruviglioni, Marino Niola, Laura Caccavale e Arianna Porcelli Safonov.

E dal terzo numero il mag-book ReWriters, a tutela dei suoi lettori e autori, introduce la figura del Fake News Hunter che, all'interno della redazione, si occupa di garantire che tutti i contenuti presenti, sia del mag-book sia del blog online, siano veritieri e non contribuiscano a divulgare false informazioni, come stabiliscono le normative europee. "L'ottica è quella di europeizzarci, e per questo, dal prossimo numero avremo il supplemento Europa" spiega Annalisa Nicastro, direttore editoriale di ReWriters. (ANSA).