'Gli Squali', nuova collana di ebook della Nave di Teseo

Una nuova collana in ebook: 'Gli Squali' con racconti o romanzi brevi, veloci e in grado di lasciare un'impronta, gran parte dei quali inediti. La Nave di Teseo lancia 'Gli Squali', al prezzo di 1,99 euro. Una serie a tinte noir con il meglio della letteratura italiana e internazionale con, tra gli autori, i premi Pulitzer Richard Powers e Michael Cunningham, Petros Markaris, Valeria Parrella, Giorgio Scerbanenco, Boris Pahor, Patricia Highsmith, Tahar Ben Jelloun e altri ancora.

"Gli Squali - spiega Elisabetta Sgarbi, direttore generale ed editoriale della Nave di Teseo - sono un tentativo di non rimanere fermi, nell'attesa che si possa riprendere. Abbiamo la fortuna di ospitare nel catalogo della Nave di Teseo, Baldini+Castoldi e Tartaruga, autori straordinari capaci di continuare un dialogo con i lettori, ovunque essi siano, in qualunque situazioni essi siano. Cercavo un nome che indicasse qualcosa di totalizzante pur in una dimensione breve. Se questi racconti brevi, in senso lato noir, riuscissero a rubare tutti i nostri pensieri e le nostre azioni per il tempo della lettura, e a lasciare un'impronta nella nostra memoria, come avverrebbe se ci trovassimo davanti a uno squalo, l'iniziativa potrebbe dirsi riuscita".

Disponibili in tutti gli store online, Gli Squali partono con 'Modulazione' di Richard Powers e 'Stazione Centrale ammazzare subito' di Giorgio Scerbanenco. Dal 15 aprile anche 'Il verdetto' di Valeria Parrella e 'La zampa della scimmia' Michael Cunningham e poi, dal 22 aprile, 'Poems and crimes' di Petros Markaris e 'Diario di un criminologo' di Tahar Ben Jelloun.