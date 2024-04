L'IA e la pace alla Fiera del libro per ragazzi

L'Intelligenza artificiale e il futuro del mondo digitale, che in realtà è già qui. Dopo l'ondata di titoli sulla guerra tante storie che raccontano cos'è la pace e la solidarietà. Numerose proposte sull'ambiente e la natura fino a far scomparire l'uomo come nel libro Gli occhi di Joe (Feltrinelli Kids) di Dave Eggers. Fantasy e romance per diverse fasce d'età con l'affermarsi del romantasy tra cui spicca Dragonfall (Gribaudo) di L.R. Lam. Si apre l'8 aprile la Bologna Children's Book Fair con 1.500 espositori da 100 Paesi e nel giorno inaugurale l' intervento, in collegamento dal Quirinale, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Punto di incontro della comunità mondiale del libro per ragazzi, la Fiera, con Paese Ospite d'Onore la Slovenia, che si chiuderà l'11 aprile, festeggia in questa edizione tanti anniversari e compleanni. Tra le ricorrenze principali, il centenario dalla nascita di Alberto Manzi, il maestro d'Italia festeggiato a Bologna con tra l'altro la nuova edizione dell'introvabile 'Testa rossa' (Gallucci) e la nuova edizione illustrata del suo romanzo più famoso, Orzowei per Rizzoli. A cent'anni dalla morte di Giacomo Matteotti romanzi e biografie ricordano il deputato socialista assassinato dal regime fascista il 10 giugno 1924, tra cui Lo chiamavano Tempesta. Storia di Giacomo Matteotti, che sfidò il Fascismo di Andrea Franzoso (De Agostini) e Tempesta Matteotti (Lapis) di Luisa Mattia.

È festa anche per gli 80 anni dalla nascita di Ulf Stark, uno dei più importanti e pluripremiati scrittori svedesi per l'infanzia, morto nel 2017, al quale è dedicata una tavola rotonda e il prossimo numero della collana di monografie a cura di Hamelin. Tra i compleanni importanti, il cinquantenario di Edizioni El che celebra i 25 anni de Il Gruffalò (Emme Edizioni), il bestseller da 28 milioni di copie, con l'atteso arrivo in fiera di Axel Scheffler, illustratore di uno dei mostri più amati raccontato nei libri di Julia Donaldson. In Fiera ci sarà anche Orianne Lallemand che con Éléonore Thuillier ha creato Lupetto, il celebre personaggio protagonista di decine di avventure edite in Italia da Gribaudo, che compie dieci anni.

Tra gli autori e illustratori più attesi in fiera Beatrice Alemagna, Mac Barnett, Anne Brouillard, Benjamin Lacombe, Leonard Marcus, Lorenzo Mattotti, Bart Moeyaert, Jérémie Moreau, Olivier Tallec, Paloma Valdivia, Edward van De Vendel. La Bologna Children's Book Fair sarà anche una importante tappa di Destinazione Francoforte, il percorso di avvicinamento allo storico evento del prossimo ottobre che vedrà l'Italia Ospite d'Onore della Buchmesse di Francoforte, con due panel tra cui uno dedicato a 'Narrazioni, personaggi e illustrazioni: l'editoria italiana per ragazzi all'estero'.

IA e intelligenza umana sono a confronto nel libro Viaggio oltre l'ignoto (Il Castoro), curato da tre dei maggiori autori italiani per ragazze e ragazzi, Pierdomenico Baccalario, Marco Magnone e Davide Morosinotto. Mentre in Come sarà il mondo quando sarò grande (Battello a Vapore) Massimo Temporelli propone un viaggio nel nostro futuro in compagnia di scienza e tecnologia. Completamente riscritto e ibridato con tavole narrative a fumetti torna il romanzo profondamente pacifista La notte dei Biplani (Il Castoro) di Davide Morosinotto. Alla strada della pace e alla democrazia invitano anche Serena Riglietti, Margherita Madeo e Valeria de Cubellis in Libere per costituzione. Le 21 donne che hanno fatto l'Italia (Salani). Lancia un'accusa alla violenza delle guerre che si consuma sui corpi delle donne Chiara Carminati in Nella tua pelle (Bompiani) mentre Vichi De Marchi si è ispirata alla storia vera di Tina Merlin, che è stata staffetta partigiana nel 1944, in Chiamami Giulietta (Feltrinelli). Oltre all'esplosione internazionale dei Toddler Book, l'albo illustrato per la fascia 0-2 anni e all'affermarsi delle serie a fumetti nascono tante nuove collane tra cui Ossigeno di Mondadori Ragazzi con libri brevi ma coinvolgenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA