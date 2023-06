Premio Hemingway 2023 a Nothomb, Zanta, Ginzburg ed Ebadi

(ANSA) - UDINE, 05 GIU - Sono la scrittrice belga francofona Amélie Nothomb per la Letteratura, l'artista Marco Zanta per la Fotografia, lo storico e saggista Carlo Ginzburg per l'Avventura del pensiero e l'avvocatessa e attivista iraniana Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace 2003, nella sezione Testimone del nostro tempo, i vincitori del 39/o Premio Hemingway, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno della Regione Fvg, attraverso la collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it. E nel 2023, anno che celebra i 120 anni della spiaggia di Lignano, il Premio speciale "Lignano, 120 anni di futuro" va all'atleta Antonio Fantin, che ha saputo affrontare i sacrifici legati a una rarissima malformazione e alla sua disabilità, trasformandola nel sogno realizzato dei più prestigiosi traguardi sportivi, come l'oro conquistato alle Paralimpiadi di Tokyo2020.

I vincitori del premio, che torna a Lignano Sabbiadoro dal 22 al 24 giugno con diversi incontri ed eventi, sono stati annunciati oggi. "Attraverso i suoi vincitori, il premio dedicato a Ernest Hemingway ancora una volta celebra il grande autore statunitense e la sua straordinaria capacità di guardare nel profondo dell'animo umano - ha commentato il presidente della giuria Alberto Garlini - spaziando fra categorie diverse, che restituiscono la multiforme personalità di Hemingway. A Lignano il grande scrittore arrivava nell'aprile '54, pochi mesi prima del conferimento del Premio Nobel e cinquantuno anni dopo la fondazione della città, icona del turismo balneare". (ANSA).