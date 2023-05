La tavola mistica delle suore di Mont Saint Michel

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - LAURENCE DU TILLY, 'A TAVOLA CON LE SORELLE' (L'Ippocampo, pp. 240, euro 25,00) - Una tavola semplice, in uno dei luoghi più mistici e magici del pianeta sospeso tra storia, fede e le maree che cingono completamente l'isola normanna di Mont Saint Michel. Il volume di ricette delle suore di Gerusalemme che vivono sull'isolotto nel nord della Francia è molto più di un libro di cucina ma rappresenta una testimonianza di una tradizione continuamente tramandata nel tempo.

A scriverlo, la food-designer Laurence du Tilly che ha avuto modo di condividere la quotianità nel monastero. Il volume articola un'ampia selezione di ricette organizzate in base alle stagioni: per l'inverno, ad esempio, vellutata di zucca, le lenticchie del venerdì e la torta salata di grano saraceno e broccoli. Senza dimenticare la cioccolata calda di Natale, un'autentica delizia da gustare durante le fredde serate invernali. Poi la primavera,con il clafoutis di sant'Abrahamo, una specialità regionale, la composta del Giovedì Santo e il merlano nero con bietole dell'orto. E, ancora, il correre dell'estate e dell'autunno, con il taboulé di cavolfiore, le lasagne con caprino e zucchine e la mousse al cioccolato del Mont-Saint-Michel non senza qualche preparazione-outsider come la pizza di polenta ai funghi.

Oltre alla dedicazione alla preghiera, attraverso canti, letture e momenti di contemplazione, le suore accolgono i visitatori, i pellegrini, offrendo loro un luogo di ritiro per una notte o per un periodo più lungo. E condividendo con essi anche una parentesi di cucina. (ANSA).