Tales of EUkraine, libri bilingue per i bimbi e ragazzi ucraini

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La Federazione degli editori europei (Fep) e l'Istituto ucraino del libro (Ubi), in coordinamento con una partnership di sei associazioni nazionali di editori in Europa, tra cui l'Associazione Italiana Editori (Aie), presenteranno per la prima volta il programma 'Tales of EUkraine' (TEUk) il 6 marzo alla Bologna Children's Book Fair 2023.

TEUk, progetto finanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea, avrà una durata di tre anni, fino a ottobre 2025, e mira a stampare e distribuire ai bambini ucraini sfollati in diversi Paesi europei edizioni bilingue di libri per bimbi e ragazzi. Un catalogo dei diritti, che arriverà a contenere oltre 100 libri ucraini per bambini e ragazzi, sarà disponibile online per l'acquisto in diversi territori europei dal 6 marzo. I titoli spaziano dalle fiabe alla saggistica per giovani lettori.

"Fin dall'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, gli editori europei hanno mostrato solidarietà nei confronti dei loro colleghi ucraini. Siamo grati alla Commissione europea per aver riconosciuto il valore di Tales of EUkraine. Grazie a TEUk, gli editori europei potranno continuare ad aiutare i rifugiati ucraini e allo stesso tempo sostenere la ripresa dell'editoria in Ucraina" ha sottolineato Ricardo Franco Levi, presidente di Fep e Aie.

Sonia Draga, vicepresidente di Fep e presidente della Camera del libro polacca, ha spiegato: "TEUk dimostra la solidarietà degli editori europei con la lotta dell'Ucraina per la democrazia e la libertà di parola. I libri possono preservare la cultura e la libertà ucraina dai colpi della propaganda russa e Tales of EUkraine aiuterà centinaia di migliaia di bambini ucraini a mantenere un legame con la loro patria mentre si integrano nei Paesi che li ospitano".

Gli editori interessati, con il supporto delle loro associazioni nazionali, possono acquisire i diritti dei libri e pubblicarli. Le associazioni acquisteranno poi una parte sostanziale delle copie stampate con il sostegno dei fondi di Europa Creativa e supervisioneranno la distribuzione affinché i volumi raggiungano i centri di accoglienza dei migranti e altri punti di incontro. (ANSA).