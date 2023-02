My Name is Barbra, autobiografia Streisand esce in autunno

(ANSA) - NEW YORK, 08 FEB - Si intitolerà semplicemente 'My Name Is Barbra' e sarà disponibile nelle librerie e sulle piattaforme digitali il prossimo 7 novembre. E' l'attesa autobiografia di Barbra Streisand, con la quale la cantante e attrice EGOT (che ha vinto tutti i premi dell'intrattenimento, Emmy, Grammy, Oscar e Tony) racconta se stessa con le sue parole. Lo ha annunciato la Viking, casa editrice del gruppo Penguin Random House. Nell'opera la cantante e attrice, 80 anni, fa un resoconto della sua vita dall'infanzia a Brooklyn agli inizi della sua carriera, non senza ostacoli, fino alla notorietà. L'artista è sulla cresta dall'onda da circa 60 anni.

(ANSA).