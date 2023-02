'La città della vittoria', sale l'attesa per il nuovo Rushdie

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 03 FEB - Conto alla rovescia per l'arrivo in libreria, il 7 febbraio, di uno dei titoli più attesi del 2023: 'La città della vittoria', il nuovo romanzo di Salman Rushdie che esce in Italia per Mondadori a sei mesi dall'agguato, durante un evento letterario nei pressi di New York, in cui l'autore de 'I versi satanici' è stato gravemente ferito a coltellate. E' una saga di amore, avventura e mito, una toccante testimonianza sul potere della narrazione in cui Rushdie ci porta nell'India del XIV secolo, l'India delle origini. Il libro esce anche in America il 7 febbraio e nel Regno Unito il 9.

La protagonista della storia è una bambina di nove anni, Pampa Kampana, distrutta dal dolore per la morte della madre che insieme ad altre donne è andata incontro alla fine in un rogo dopo che tutti i loro mariti sono morti in battaglia. "La vittoria appartiene alle parole" dice Pampa, che vivrà 247 anni, nel suo poema. Questa ragazza è una incarnazione della dea dell'induismo Parvati, la moglie di Shiva, che le darà enormi poteri. Pampa li userà per creare una grande, fantastica città chiamata Bisnaga, letteralmente "la città della vittoria", l'impero delle donne. Il compito che la dea le ha assegnato è proprio quello di garantire alle donne un potere paritario in un mondo patriarcale. Nella sua lunga vita, la storia di Pampa si intreccia profondamente con quella di Bisnaga: dalla creazione, resa possibile grazie a un sacchetto di semi magici, alla tragica rovina, provocata dall'arroganza dei potenti. Con il passare degli anni e con l'avvicendarsi dei governanti, delle battaglie vinte e di quelle perse, il tessuto stesso di Bisnaga diventerà un arazzo sempre più complesso, al centro del quale resta però comunque Pampa Kampana. "In questo modo Pampa Kampana imparò una lezione che ogni creatore dovrebbe imparare, perfino Dio. Una volta creati i personaggi, si è vincolati alle loro scelte. Non si è più liberi di forgiarli nuovamente secondo i propri desideri. Erano quel che erano e avrebbero fatto quel che avrebbero fatto. Si chiamava 'libero arbitrio'. Pampa Kampana non poteva cambiarli, se loro non volevano essere cambiati" viene raccontato nel libro che in Italia viene pubblicato nella traduzione di Stefano Mogni e Sara Puggioni.

Convalescente per le ferite dell'accoltellamento del 12 agosto 2022, Rushdie, contro il quale è stata lanciata una fatwa dopo l'uscita nel 1988 dei 'Versi satanici' che lo ha costretto a una vita semiclandestina, non farà presentazioni del suo nuovo romanzo che arriva dopo 'Quichotte' (2019). (ANSA).