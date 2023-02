Scoperta lettera inedita nell'archivio Pessoa

(ANSA) - LISBONA, 01 FEB - Gli studi letterari portoghesi vanno sempre in fibrillazione quando dagli appunti di Fernando Pessoa salta fuori un inedito. È successo anche stavolta con una lettera pubblicata sull'ultimo numero di Pessoa Plural, rivista di studi pessoani della Brown University. Ma di questa lettera, rinvenuta dal professor José Barreto (non nuovo a questo tipo di scoperte), il poeta portoghese non è l'autore, bensì il destinatario. L'autrice, tuttavia, non è da meno nello stuzzicare la curiosità degli studiosi. Si tratta di Margaret "Madge" Anderson, cognata scozzese del fratello più giovane di Pessoa, affascinante figura di donna assai colta che, fra l'altro, durante la Seconda guerra mondiale lavorò nei servizi segreti britannici come decodificatrice di messaggi tedeschi.

Già da tempo alcuni biografi del poeta sospettavano di un amore segreto, e lo stesso Barreto nel 2017 aveva scoperto tre lettere scambiate fra i due il cui tono intimo, sebbene mai del tutto esplicito, associato alla quantità di poesie d'amore che Pessoa compose nello stesso periodo, aveva spinto il professore a parlare di "ultima passione" del poeta. Probabilmente, però, nessuno mai potrà provare l'esistenza reale di questo amore, ha affermato Barreto in una recente intervista al quotidiano digitale Observador. La lettera di Madge appena pubblicata è la seconda di quello scambio epistolare (interrotto dalla morte improvvisa dello scrittore nel 1935) e si trovava in un lotto di centinaia di documenti acquistati nel 2020 dalla Biblioteca Nazionale del Portogallo agli eredi di Pessoa. In essa, Madge accettava le scuse dell'amico per non essersi fatto vedere nei giorni in cui lei era in visita a Lisbona, ma lo rimproverava per il suo spirito troppo depressivo: "Vecchio tonto drammatico che non sei altro… eppure il senso dell'umorismo non ti manca".

