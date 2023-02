Dal Lago, esce postumo saggio su scienze sociali

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - ALESSANDRO DAL LAGO, A CHE COSA SERVONO LE SCIENZE SOCIALI? UNA CONVERSAZIONE CON MARCO TRAVERSARI (RONZANI EDITORE, PP 144, EURO 16). A quasi un anno dalla morte del sociologo Alessandro Dal Lago esce postumo 'A che cosa servono le scienze sociali?', un conversazione con Marco Traversari, docente di antropologia politica, in libreria per Ronzani Editore. E' un viaggio attraverso episodi drammatici e divertenti, dal Sessantotto al G8 di Genova, fino alla recente guerra in Ucraina.

"L'avventurarsi di Dal Lago oltre le frontiere era certamente un'indole istintiva, ma anche una scelta etica" scrive Thomas Harrison nell' introduzione al volume.

Si ritrovano i temi dei lavori di Dal Lago: calcio e spettacolarizzazione della violenza, arte e letteratura, guerra e pacifismo, media e politica, migranti e diritti, pandemia e libertà che disegnano la mappa del suo nomadismo intellettuale e le qualità della sua indole fondamentalmente anarchica. È la stessa inquietudine rispetto a quelli che Aby Warburg chiamava "i poliziotti dei confini disciplinari" che si riflette in tutti i suoi lavori e dei quali la conversazione con Marco Traversari raccoglie tracce importanti. In questo ultimo lavoro Dal Lago, morto il 26 marzo 2022 - che ha insegnato Sociologia della cultura nelle Università di Milano, Bologna e Genova ed è stato visiting professor nella University of Pennsylvania e nella University of California - mostra ancora una volta la passione per la ricerca e la sua inquieta curiosità. (ANSA).