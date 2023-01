Brasile: italo-brasiliano a capo della Biblioteca nazionale

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 03 GEN - L'italo-brasiliano Marco Lucchesi è stato scelto come nuovo presidente della Fondazione biblioteca nazionale (Fbn) del ministero della Cultura brasiliano: lo rende noto il mensile Comunità Italiana, di cui Lucchesi è fondatore ed editorialista.

Lucchesi - che è anche poeta, romanziere, saggista e membro dell'Accademia brasiliana di lettere - succede a Luiz Carlos Ramiro Júnior, esonerato dal suo incarico a Capodanno, giorno dell'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva al governo.

La Biblioteca nazionale, situata nel centro di Rio de Janeiro, possiede un'impressionante collezione fotografica intitolata in onore della principessa napoletana Teresa Cristina Maria, divenuta ultima imperatrice del Brasile dopo aver sposato Pietro II.

Donata dall'ex imperatore alla Biblioteca nazionale, si stima che sia composta da 23.000 documenti fotografici che testimoniano strette connessioni con l'Italia.

Nell'ambito delle celebrazioni per il 200/mo anniversario dell'indipendenza del Brasile, nel 2022, l'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, ha donato alla Biblioteca nazionale una copia della Divina Commedia, contribuendo ulteriormente al rafforzamento dei legami tra i due Paesi.