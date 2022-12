La lista rossa, il grido d'aiuto degli animali in estinzione

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - FRANCESCA BELLINO, LA LISTA ROSSA.

Storie di animali a rischio estinzione e di persone che lottano per salvarli (Podcast di Rai Radio 1 - dal 19 dicembre sul portale Raiplaysound.it) La foca monaca, ma anche due uccelli iconici come il manumea e l'ibis eremita migratore orientale. E ancora, le tartarughe marine e la lontra, i pipistrelli e il raro anfibio ululone appenninico. Si viaggia tra l'Italia e il mondo ascoltando la 'voce' e il grido d'aiuto di alcune delle specie animali a rischio estinzione e di chi ogni giorno si impegna per salvarle nel podcast di Rai Radio1 "La lista rossa", ideato e realizzato da Francesca Bellino, disponibile dal 19 dicembre sul portale Raiplaysound.it.

Al centro del podcast il racconto di sei vite dedicate al conservazionismo di specie vulnerabili e in pericolo: sono in molti infatti, tra biologici, zoologici, ecologi e naturalisti, a condurre quotidianamente una battaglia silenziosa ma tenace per salvaguardare la fauna selvatica. A causa delle attività insostenibili dell'uomo, infatti, sul nostro pianeta è in atto la Sesta Estinzione di massa. Ogni giorno nella Lista Rossa mantenuta e aggiornata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) vengono aggiunti nomi di esemplari di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci gravemente minacciati di estinzione. Una sfida da vincere, perché anche la sopravvivenza dell'essere umano dipende dalla protezione della biodiversità. (ANSA).