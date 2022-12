A Matteo Bussola il Premio "Amo Questo Libro" 2022

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Matteo Bussola, con "Il rosmarino non capisce l'inverno" (Einaudi, Stile Libero) è vincitore del Premio "Amo Questo libro" 2022. La quinta edizione del riconoscimento è stata assegnata dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto che ha oltre 250 punti vendita nel Paese. Poco meno di un migliaio i votanti. Al concorso hanno partecipato tutti i titoli usciti nell'ultimo anno, tra il novembre 2021 e l'ottobre 2022 in Italia.

"Sono particolarmente felice di questo premio, perché è un riconoscimento che arriva da parte di chi i libri non solo li ama, ma anche li diffonde e li consiglia ogni giorno. Mi è capitato spesso di dire che senza le libraie e i librai che si occupano con amore e competenza di far arrivare le nostre parole ai lettori, noi autori non saremmo niente, per questo mi considero con loro perennemente in debito. Da oggi, lo sarò ancora di più" dice Bussola.

Storia con diverse protagoniste, una donna sola che in tarda età scopre l'amore, una figlia che lotta per riuscire a perdonare sua madre ne 'Il rosmarino non capisce l'inverno' anche una ragazza che non vuole figli perché non sopporterebbe il loro dolore, una vedova che scrive al marito, una sedicenne che si innamora della sua amica del cuore, un'anziana che confida alla badante un terribile segreto- Il premio "Amo Questo Libro" è parte delle molteplici iniziative di promozione alla lettura portate avanti dalle libraie e dai librai Giunti al Punto. "Ogni giorno consigliamo libri e letture ai nostri clienti, è il nostro mestiere ed è quello che amiamo fare. A dicembre raddoppiamo, ai consigli abituali aggiungiamo 'Il rosmarino non capisce l'inverno' di Matteo Bussola che è stato scelto, con ampio consenso, come libro più amato dell'anno dalle libraie e dai librai Giunti al Punto" dichiara Jacopo Gori, direttore generale della catena.

Le libraie e i librai Giunti al Punto dedicheranno al libro spazi in vetrina e lo suggeriranno come titolo che non potrà mancare sotto l'albero di Natale. (ANSA).