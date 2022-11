Premio Mastercard Letteratura 2022, prima rosa di 10 candidati

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - E' stata selezionata dalla giuria presieduta da Emanuele Trevi una prima rosa di 10 opere tra le 80 candidature ricevute al Premio Mastercard Letteratura 2022 e di 5 opere al Premio Mastercard Letteratura Esordienti.

Ecco la prima selezione di candidati al Premio Mastercard Letteratura: Luciano Allamprese, Il vecchio figlio, Atlantide; Ginevra Bompiani, La penultima illusione, Feltrinelli; Pino Cacucci, L'elbano Errante, Mondadori; Giuliano Da Empoli, Il mago del Cremlino, Mondadori; Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico, Laurana Editore; Matteo Melchiorre, Il duca, Einaudi; Beppe Sebaste, Una vita dolce, Neri Pozza; Elena Stancanelli, Il tuffatore, La nave di Teseo; Nadia Terranova, Trema la notte, Einaudi e Chiara Valerio, Così per sempre, Einaudi.

Questa la prima selezione del Premio Mastercard Letteratura Esordienti: Andrea De Spirt, Ogni creatura è un'isola, il Saggiatore; Liv Ferracchiati, Sarà solo la fine del mondo, Marsilio; Irene Graziosi, Il profilo dell'altra, E/O; Valentina Perniciaro, Ognuno ride a modo suo, Rizzoli e Giulia Serughetti, Amore assoluto e altri futili esercizi, Marcos y Marcos. I giurati si riuniranno nuovamente per selezionare la cinquina finalista al Premio Mastercard Letteratura e la terna del Premio Mastercard Letteratura Esordienti. La proclamazione dei vincitori si terrà il 10 dicembre. Al vincitore o alla vincitrice del Premio Mastercard Letteratura sarà assegnato un riconoscimento del valore di 10.000 euro. A chi vince verrà poi attribuito il diritto di destinare a progetti di solidarietà la somma di 100.000 euro.

Il Premio Mastercard Letteratura nasce infatti con una vocazione solidale - in un momento in cui la solidarietà è più importante che mai - e intende promuovere il sostegno umanitario attraverso progetti concreti a favore di chi ne ha più bisogno.

All'opera vincitrice del Premio Mastercard Letteratura Esordienti verrà attribuito un premio del valore di 3.000 euro.

