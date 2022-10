Cento ragazze di oggi nelle nuove Storie della Buonanotte

STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI - CENTO RAGAZZE DI OGGI PER IL MONDO DI DOMANI, A CURA DI ELENA FAVILLI (MONDADORI, PP. 224, EURO 19.00) Le storie di 100 giovanissime under 30, tra cui Greta Thunberg e diverse italiane come la cantautrice Francesca Michielin, la pallavolista Paola Egonu e Linda Raimondo, volto della divulgazione scientifica su Rai Gulp che vuole diventare astronauta, illustrate da artiste under 30. Il nuovo volume di 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli' vede protagoniste 'Cento ragazze di oggi per il mondo di domani'.

A cura di Elena Favilli, dopo l'uscita dal progetto di Francesca Cavallo con la quale è stata co-autrice di due volumi, il libro esce, sempre per Mondadori, a oltre cinque anni dal primo volume della serie. Le ragazze di oggi, che stanno ridefinendo i confini del possibile e costruendo il mondo di domani, sono così le bambine ribelli di ieri che venivano invitate a sognare in grande.

"L'idea che questi libri vi stiano accompagnando nel vostro percorso di crescita mi ha riempito di gioia e di orgoglio. C'è davvero, là fuori, una generazione di bambine ribelli che sta crescendo con un tipo di favole diverse nella propria testa" dice nella prefazione Favilli. "Così ho pensato: come sarebbe dedicare un intero libro alle storie delle bambine e ragazze di oggi? Le giovani donne che oggi stanno cambiando il mondo, proprio come il primo volume delle Bambine Ribelli invitava a fare" aggiunge.

Tra le inventrici, scienziate, imprenditrici, artiste, sportive e letterate anche la campionessa paralimpica italiana Veronica Yoko Plebani, la poetessa e attivista Giorgia Soleri e la fondatrice di "Venti" Sofia Viscardi. "Sono già passati più di cinque anni da quando è uscito il primo volume di 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli" e cinque anni sono davvero tanti alla vostra età!" spiega Favilli che si è laureata in Semiotica all'Università di Bologna e ha studiato giornalismo digitale all'Università di Berkeley, in California. Fondatrice del gruppo editoriale Rebel Girls, solo a sua firma sono usciti "Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne migranti che hanno cambiato il mondo", Guida per bambine ribelli. Alla scoperta del corpo che cambia", "Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne italiane straordinarie" e "Guida per bambine ribelli. Alla conquista del mondo che vogliamo".