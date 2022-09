150 anni Deledda, boom visualizzazioni per spot su Premio Nobel

(ANSA) - NUORO, 21 SET - Grande successo dello spot sulla scrittrice Premio Nobel Grazia Deledda, che ha raccolto oltre 1 milione di visualizzazioni tra Italia, Spagna, Francia e Germania. Sono i risultati della campagna di marketing, applicata al mondo digital, sulle celebrazioni del 150/o anniversario della nascita della letterata nuorese per veicolare la figura dell'unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura.

Per l'occasione sono stati realizzati 5 brevi video promozionali in diverse lingue, pubblicati all'interno di articoli digitali apparsi nelle più importanti testate dei quattro paesi europei.

Le visualizzazioni maggiori dopo l'Italia, sono state quelle spagnole (300.000), seguite da quelle dei navigatori francesi (250.000) e, infine, dai lettori tedeschi (150.000). Un messaggio promozionale che ha l'obiettivo di incentivare il settore travel/promozione del territorio e comunicazione istituzionale, fortemente voluto dal Comitato delle celebrazioni deleddiane, con il contributo della Provincia di Nuoro e della Regione Sardegna.

"I risultati della campagna sono rilevanti perché attraverso il marketing digitale la figura di Grazia Deledda ha confermato di essere un attrattore culturale per l'intera Sardegna e di suscitare un forte interesse anche in altri paesi europei", ha detto l'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu. "Siamo entrati nella fase conclusiva di un programma imponente che non ha trascurato nessuno strumento, neppure quello del mondo digitale, per promuovere a livello nazionale e internazionale un'autrice unica nel suo genere - ha aggiunto Anthony Muroni, direttore artistico delle celebrazioni deleddiane - Entro la fine dell'anno si svolgeranno gli eventi internazionali negli Stati Uniti, a Bruxelles, Atene, Stoccolma e in Qatar in occasione dei mondiali di calcio". (ANSA).