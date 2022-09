A Parigi già 10.000 visitatori per biblioteca-museo Richelieu

(ANSA) - PARIGI, 19 SET - Sono state diecimila persone in apppena due giorni a visitare il sito Richelieu della Biblioteca Nazionale di Francia, nel cuore di Parigi. Dopo 12 anni di lavori, la biblioteca-museo ha interamente riaperto al pubblico questo fine settimana, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio. Un luogo eccezionale, che si aggiunge alla già ricchissima offerta culturale offerta dalla capitale di Francia gemellata con Roma. Il rinnovo della BnF- Richelieu, museo incluso, è costato allo Stato 261 milioni di euro. "Qui si potra' vedere la storia del mondo: abbiamo collezioni che vanno dall'Antichita' fino ai giorni nostri e che ritracciano questa storia, in particolare, le relazioni tra la Francia e il mondo", spiega il consigliere scientifico del museo, Gennaro Toscano.

Avviato nel 2010, in quell'antico quadrilatero dove ancora aleggia lo spirito di Moliere - tra i giardini del Palais Royal, la Comedie Francaise, la Basilica Notre-Dame des Victoires e la Galerie Vivienne - l'immenso cantiere è giunto a compimento durante l'estate. Nella Galerie Mazarin - dal nome del cardinale abruzzese, Giulio Mazzarino, principale ministro di Luigi XIV- finalmente riaperta al pubblico, si possono ammirare pezzi tratti da diverse collezioni lungo uno spazio di 46 metri con affreschi barocchi. Con pezzi unici, da Hokusai a Mozart, la BnF-Richelieu racchiude perle del patrimonio mondiale, passando dai 15 milioni di foto del Departement des Estampes et photographies alla splendida collezione di carte geografiche.

Quando Emmanuel Macron visitò il cantiere nel settembre 2021, lo defini' l'"epicentro della nostra storia". In un quartiere povero di spazi verdi, fatta eccezione per i giardini del Palais Royal, la BnF offre anche un nuovo giardino pubblico, in rue Vivienne. Oltre alla Salle Labrouste, tra i luoghi piu' segreti e spettacolari di Parigi, l'immensa biblioteca ha riaperto anche la cosiddetta 'Salle Ovale', maestosa sala di lettura con 9.000 fumetti in ibero accesso. L'ingresso al museo costa invece 10 euro, 8 in tariffa ridotta. (ANSA).