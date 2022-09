Salone Libro: Biino, nuovo direttore deve avere visibilità

(ANSA) - TORINO, 13 SET - "Lavori in corso. L'idea è di arrivare a individuare il nuovo direttore tra ottobre e novembre. Ora è tutto fermo per le elezioni. Non può essere una figura che non abbia già una certa visibilità, non può arrivare un illustre sconosciuto che poi, vedrete, sarà bravissimo. Tutti si aspettano una figura che abbia già una sua riconoscibilità".

Lo ha detto il presidente del Salone del Libro, Giulio Biino, a margine della presentazione del programma del Circolo dei Lettori. "L'obiettivo di tutti - ha spiegato Biino - è il merito, il direttore deve avere una personalità, una capacità, uno spessore che non facciano rimpiangere Nicola, per quanto sia possibile. Un ragionamento che ho sentito fare è che anche Nicola quando è arrivato non era così conosciuto. Vero fino a un certo punto perché il premio Strega lo aveva già vinto. Sono passati anni, il Salone è cresciuto con l'aiuto di tutti, ma Nicola gli ha dato una grande visibilità".

Nicola Lagioia guiderà il Salone del Libro fino al 2023 e, per qualche mese, affiancherà il nuovo direttore che sarà individuato con una manifestazione d'interesse. (ANSA).