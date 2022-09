Riparte il Circolo dei Lettori, tornano gli autori stranieri

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Il Circolo dei Lettori di Torino apre la nuova stagione con un programma ricchissimo e il ritorno degli autori stranieri. Un viaggio che ha il cuore in Europa con il progetto internazionale Vis-à-Vis: una riflessione sul vecchio continente a partire dal pensiero di Jean-Jacques Rousseau tra Chambéry e Torino.

Davvero tanti i grandi scrittori italiani e internazionali che arrivano in autunno, molti ospiti dei Festival in agenda come Scarabocchi a Novara, Torino Spiritualità e il Festival del Classico: tra gli altri, Cristina Comencini, Marco Missiroli, Ernesto Ferrero, i Premi Strega Mario Desiati e Francesco Piccolo, David Quammen, il Premio Nobel Orhan Pamuk, Emanuele Trevi, Altan. "Inizia un altro anno da vivere insieme, un programma sempre più pluralista. La dimostrazione che la cultura è senza confini e che il Circolo non conosce confini" commenta Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori e del Salone del Libro di Torino. "La ripartenza del Circolo è quest'anno più ricca e variegata che mai: vogliamo ricominciare a vivere, ascoltare, dialogare e leggere insieme", sottolinea Elena Loewenthal, direttore del Circolo dei lettori.

Parte il 18 ottobre un ciclo di sei appuntamenti sulle giornaliste che hanno cambiato il modo di fare informazione. Nel programma ci sono appuntamenti con le voci note del catalogo Audible, laboratori per bambini, gruppi di lettura, progetti in rete con il territorio, un progetto nel carcere Lorusso e Cutugno.

La Fondazione Circolo dei Lettori continua a restituire ai visitatori spazi aulici: riapre il Salotto di Cavour, dove si potranno organizzare riunioni e incontri raccolti, nel luogo dove il primo primo ministro del Regno d'Italia discuteva i destini della patria, tessendo strategie e alleanze. A Palazzo Graneri della Roccia è aperto Barney's, il Bar del Circolo dei lettori dove ogni mese si terrà The Drink is on the Table , l'aperitivo in stile british. (ANSA).