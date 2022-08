Pnlegge, tornano in presenza gli eventi per la scuola

(ANSA) - PORDENONE, 19 AGO - Praticamente in corrispondenza con l'inizio dell'anno scolastico, torna, dal 14 al 18 settembre, pordenonelegge con il suo festival nel festival dedicato ai giovani lettori: finalmente in presenza, di nuovo insieme intorno a libri e autori.

"Partirà proprio dal grano, dai libri, dai bambini e dai ragazzi, questa XXIII edizione di pordenonelegge, con tanti appuntamenti pensati e voluti per i ragazzi e le ragazze e per i loro insegnanti - spiega la curatrice del festival Valentina Gasparet, coordinatrice del progetto -. Si partirà dai più piccoli e dalla magia della lettura, con il programma under 14 di pordenonelegge 2022 che riunisce voci diverse della letteratura dedicata alle giovani lettrici e ai giovani lettori, voci importanti, capaci di raccontare grandi storie ma anche la meraviglia del mondo intorno a noi e come potrà essere domani".

Grandi firme italiane e internazionali, anche in questa edizione, con gli appuntamenti legati a "Caro autore, ti scrivo…", il tradizionale concorso per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, che vedrà un poker di autori: Anna Woltz, Silvia Vecchini e Sualzo, Jean-Claude Mourlevat, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. La giuria del concorso è tutta al femminile: Beatrice Masini (presidente), Caterina Ramonda, Vera Salton, Sara Marconi e Alice Maddalozzo della Puppa.

Tra i nomi di prestigio della narrativa per ragazzi, pordenonelegge ospiterà quest'anno Guido Sgardoli, Massimo Polidoro, Enrico Galiano, Pierdomenico Baccalario, Chiara Carminati, Bruno Tognolini e Federico Taddia. (ANSA).