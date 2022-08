A Rimini un happening di 12 ore per ricordare Vittorio Tondelli

(ANSA) - RIMINI, 06 AGO - '1985 Apocalisse Tondelli' è il titolo di un evento culturale che si svolgerà a Rimini il 21 agosto che mira a trasformare il capoluogo in una città-romanzo.

Pier Vittorio Tondelli scrisse nel 1985 uno dei suoi romanzi più celebri, 'Rimini', che ha consegnato la città al mondo della letteratura divenendo ben presto un classico della contemporaneità. Lo spettacolo ideato da Tamara Balducci, curatrice del festival teatrale 'Le città visibili', con la regia di Teodoro Bonci Del Bene, farà tappa in alcuni luoghi simbolo come l'ala moderna del Museo della città, l'ex cinema Astoria, l'ex opificio Beccadelli, il palazzo del Turismo e la casina dei matrimoni.

Lo spettatore sarà presentato a varie 'squadre' di spettatori al punto di partenza. A loro verrà fornita una cartina con gli orari, le diverse location delle performance e le modalità per raggiungerle. Un percorso esperienziale al cui interno sono previsti momenti di convivialità, socializzazione e pausa fra una performance e un incontro. Tra gli artisti coinvolti anche lo scrittore riminese Marco Missiroli.

"1985 Apocalisse Tondelli è per me come passare un'intera giornata in un parco dei divertimenti insieme a un gruppo di persone", dichiara Balducci. "Lo spettacolo quindi è un'accozzaglia di stili. Ne viene fuori qualcosa di impossibile: uno spettacolo che dura un giorno, un palcoscenico che in realtà sono cinque e che in realtà nessuno di questi è un teatro, attori e attrici provenienti da galassie distanti", aggiunge Bonci Del Bene. (ANSA).