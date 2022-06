Premio Strega Giovani a Veronica Raimo

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - E' Veronica Raimo con il romanzo 'Niente di vero' (Einaudi) la vincitrice del Premio Strega Giovani 2022. Con 96 preferenze su 573 voti espressi, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da oltre 100 scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all'estero (Berlino, Bruxelles, Parigi).

La vincitrice della nona edizione del premio è stata annunciata da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, il 7 giugno per la prima volta al Pala Studio di Cinecittà davanti a centinaia di ragazze e ragazzi arrivati da tutta Italia. Il Premio è stato consegnato da Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento.

"Sono molto emozionata e contenta di un premio che arriva dai giovani" ha detto la Raimo davvero commossa. Nata a Roma nel 1978, la Raimo è autrice oltre che di romanzi e racconti anche del libro di poesie 'Le bambinacce' (Feltrinelli), scritto con Marco Rossari e ha cosceneggiato il film 'Bella addormentata' di Marco Bellocchio. In 'Niente di vero', primo libro pubblicato con Einaudi, apprezzatissimo da Zerocalcare, la scrittrice sabota dall'interno il romanzo di formazione per raccontarci in un monologo feroce ed esilarante il confronto con la famiglia, il sesso, le perdite, il percorso per diventare grandi e se stessi.

Al secondo e al terzo posto si sono classificati Alessandra Carati con 'E poi saremo salvi' (Mondadori), 77 voti, e Claudio Piersanti con 'Quel maledetto Vronskij' (Rizzoli), 58 voti.

Hanno concorso al riconoscimento i dodici libri candidati al Premio Strega 2022. I tre libri più votati dai ragazzi ricevono un voto valido per la designazione dei finalisti. La cinquina sarà votata l'8 giugno per la seconda volta al Teatro Romano di Benevento. (ANSA).